Ue, Barnier “Positivo incontro Meloni-Trump ma serve negoziatore unico”

L'ex premier francese era stato responsabile per la trattativa sulla Brexit

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi bisogna sapersi adattare, reagire rapidamente, ma soprattutto difendere i nostri interessi comuni in un mondo instabile. Serve metodo. L’unitá europea non si decreta. Durante la Brexit, l’abbiamo costruita con una strategia precisa. Ogni settimana io e il mio team inviavamo rapporti a tutte le istituzioni europee, e io partecipavo alle riunioni del Consiglio europeo. Sarebbe utileanche oggi. Ci vorrebbe una figura chiaramente identificata, che parli a nome delle tre istituzioni – Commissione, Consiglio e Parlamento – prendendo il tempo di spiegare e convincere tutti. È un impegno personale enorme. Io ho trascorso quattro anni intensi in quel ruolo. Ma ne é valsa la pena». Lo ha detto in una intervista a La Repubblica l’ex premier francese, Michel Barnier, giá responsabile dell’Ue della trattativa sulla Brexit. Sulla trasferta di Meloni a Washington di Giorgia Meloni: “Mi sembra positivo, se riesce a ottenere ascolto da Donald Trump – continua – Anche Macron e Starmer sono stati alla Casa Bianca. Il dialogo deve peró restare coerente con la difesa del nostro mercato unico. Non puó esistere un accordo commerciale diverso tra Italia e Francia. Trump ha detto che vorrebbe fare accordi bilaterali su misura. È impossibile. In ogni caso dobbiamo evitare risposte affrettate e disordinate. Non cedere troppo in fretta. E soprattutto non farci impressionare». Barnier si sofferma su Trump e le sue politiche:” Attorno a Trump ci sono miliardari e speculatori che non amano l’Europa perchê siamo un continente di 450 milioni di cittadini basato su regole, governance e stabilitá. Abbiamo una Banca centrale europea indipendente, norme, vigilanza bancaria, strumenti di controllo. Trump vorrebbe negoziare accordi separati con ogni Paese per dividerci. Anche Putin non ci ama, vede che la Ue é una forza di attrazione democratica. Lo abbiamo visto con l’Ucraina, con i Paesi dell’Est. Forse un giorno anche in Bielorussia o in alcune province russe i cittadini si sveglieranno e chiederanno gli stessi diritti”. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). pc/red 12-Apr-25 08:50

