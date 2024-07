Turista aggredito da un orso mentre passeggiava in Trentino: ha riportato ferite agli arti

L'ATTACCO

Si tratta di un turista che stava passeggiando

Questa mattina un turista francese di 43 anni è stato aggredito da un orso mentre passeggiava in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in Trentino. L’uomo è stato soccorso da personale sanitario ed è stato portato all’ospedale di Trento con ferite agli arti. La forestale sta svolgendo accertamenti e rilievi per identificare il plantigrado.

Il turista era uscito per una corsa mattutina in località Naroncolo, nei pressi di Dro, quando, per cause in corso di accertamento, è stato aggredito dal plantigrado. La dinamica dei fatti è al vaglio del personale del corpo forestale provinciale che ha raccolto elementi utili e tracce biologiche per identificare l’esemplare. Da quanto si apprende, il ferito è in ospedale a Trento, è rimasto ferito alle braccia e alle gambe ma non è in pericolo di vita.