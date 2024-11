Le elezioni Usa

Usa: campagna di Trump nega a giornalisti accesso a veglia elettorale

Ai giornalisti di numerose testate è stato negato l'accesso all'evento di veglia elettorale dell'ex presidente a West Palm Beach, in Florida, come ritorsione per la loro copertura "risibile" della campagna

Di Redazione | 05 Novembre 2024