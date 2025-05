Accordo Usa-Cina: sospenderanno per 90 giorni parte dei dazi doganali punitivi

LA GUERRA COMMERCIALE

Bessent: 'Li abbasseremo del 115%'

Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore “entro il 14 maggio”. Intervenendo a Ginevra, il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent ha affermato che Cina e Usa “abbasseranno i loro dazi del 115%”, dopo aver concordato una pausa di 90 giorni. Lo riporta i media internazionali.

Entro il 14 maggio, gli Stati Uniti «modificheranno l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva ad valorem sui dazi doganali di origine cinese (inclusi quelli delle regioni speciali di Hong Kong e Macao), sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo la restante aliquota ad valorem del 10% su tali articoli».

La Cina, da parte sua, modificherà di conseguenza l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva ad valorem sugli articoli degli Stati Uniti, «sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni e mantenendo al contempo la restante aliquota aggiuntiva ad valorem del 10% su tali articoli».Dopo aver adottato le misure concordate, «le parti istituiranno un meccanismo per proseguire le discussioni sulle relazioni economiche e commerciali.