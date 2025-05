A 15 anni è già uno spacciatore: ragazzino arrestato a Cammarata

Il caso

In tasca 13 grammi di hashish e a casa altri 67 grammi

A San Giovanni Gemini, i Carabinieri di Cammarata hanno arrestato un quindicenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzino, controllato nel centro storico del paese, è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi. La successiva perquisizione, estesa alla sua abitazione alla presenza dei genitori, ha consentito di rinvenire ulteriori 67 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 38 dosi, un bilancino di precisione, coltelli con residui di sostanza e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.