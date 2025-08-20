A Canicattì il funerale della bimba di 11 mesi e del papà morti nel naufragio a largo di Lampedusa

L'ultimo saluto

Alle esequie a Canicattì la mamma salvata in mare

Al cimitero di Canicattì si sta svolgendo il funerale della bambina di 11 mesi, del papà e di un altro migrante annegati mercoledì scorso nel naufragio di due barconi a 14 miglia da Lampedusa. Accanto alle bare c’è Uba, mamma della piccola. La venticinquenne somala salvata dalla guardia costiera in mare aperto ha voluto fare un ulteriore riconoscimento fotografico delle salme, dopo quello avvenuto all’hotspot di Lampedusa nelle ore immediatamente successive alla tragedia. Accanto ad Uba c’è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, unico rappresentante istituzionale presente al cimitero quando nei giorni scorsi sono arrivati i tre feretri.