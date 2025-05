A Canicattì un popolo per accogliere le reliquie del Beato Rosario Livatino

Agrigento

La salma sarà traslata nella chiesa di Santa Chiara per la venerazione dei fedeli

C’era un popolo a Canicattì per accogliere le spoglie del Beato Rosario Livatino il cui corpo è stato esposto all’interno di una teca trasparente con la toga e un vangelo tra le mani. La funzione religiosa è stata celebrata dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano alla presenza tra gli altri del prefetto Salvatore Caccamo e del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Alla messa celebrata all’aperto hanno partecipato almeno duemila persone provenienti da ogni parte della Sicilia. Il corpo di Livatino – come hanno spiegato i sacerdoti – è stato trovato intatto e incorrotto e per esporlo al pubblico è stata creata un maschera in silicone che ne riproduce i lineamenti. Le reliquie del Beato Rosario Livatino saranno trasferite nella chiesa di Santa Chiara.

