A Favara il Campionato regionale giovanile di tennis Under 15

sport

Sarà il Club Tennis Favara, di via Capitano Callea ad ospitale la manifestazione dall'11 al 18 maggio

Sarà il Club Tennis Favara, di via Capitano Callea 122 (ex cantina), ad ospitare una delle competizioni più attese del calendario sportivo giovanile siciliano: il Campionato Regionale Giovanile di Tennis, Categoria Under 15, maschile e femminile. L’appuntamento è fissato dall’11 al 18 maggio, una settimana di sport e spettacolo in cui si sfideranno i migliori talenti emergenti del panorama tennistico regionale. Il torneo, di altissimo livello tecnico, tradizionalmente assegnato solo a circoli tennis di grandi città, rappresenta una vetrina fondamentale per i giovani tennisti pronti a dare il massimo sul campo e a contendersi il titolo regionale. Un’occasione importante per lo stesso Club Tennis Favara e imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, che potranno assistere a match avvincenti e scoprire i futuri protagonisti del tennis italiano. Tra i partecipanti spicca il nome del giovane locale Filippo Montalto, allenato dall’istruttore maestro Dario Novara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA