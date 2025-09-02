A Lampedusa soccorso un barcone di migranti: a bordo 51 profughi e un cadavere

immigrazione

I superstiti hanno raccontato anche di un'altra persona caduta in acqua e non recuperata

Il cadavere di un bengalese è stato ritrovato durante il soccorso di un barcone di 10 metri, con a bordo complessivamente 51 migranti, dai militari della guardia costiera e della guardia di finanza. L’uomo dovrebbe essere morto per inalazione di idrocarburi. I profughi, egiziani, bengalesi, eritrei, etiopi, siriani e sudanesi, fra cui 2 donne e un minore, hanno riferito, subito dopo l’approdo a molo Favarolo di Lampedusa avvenuto durante la notte, che prima dell’arrivo dei soccorsi un loro compagno di viaggio è caduto in mare e non è stato possibile recuperarlo. I migranti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola, mentre la salma nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà sottoposta ad ispezione cadaverica.

