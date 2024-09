A Punta Grande la padellata dell’amicizia

Realmonte

Il 3 settembre a Realmonte

La padellata dell’amicizia di fine estate a Punta Grande a pochi metri dalla Scala dei Turchi si svolgerà martedì 3 settembre dalle 20 in poi. La manifestazione giunta alla tredicesima edizione è stata posticipata per il maltempo.Verrà allestita una maxi padella in spiaggia, a pochi metri dal lido Maragia’. Quest’anno, la padellata avrà anche una appendice solidale.“Abbiamo accolto con grande entusiasmo – dice l’organizzatore principale, Giuseppe Cinquemani la collaborazione con il Lions Club Agrigento Chiaramonte. Pertanto, alle 20:30 si svolgerà l’aperitivo solidale con la raccolta fondi per il Service. Ti dono un sorriso: donazione di capelli, parrucche e turbati. Questo per dare un sostegno concreto, in particolare, alle donne che sono sottoposte alla chemioterapia e radioterapia. Verranno poi fritti circa 500 chilogrammi di gamberi con protagonisti i padellari che poi verranno somministrare a tutte le persone che interverranno. La serata sarà lunghissima perché, infine, trasformeremo la spiaggia in una discoteca all’aperto”.All’evento sarà presente il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca.

