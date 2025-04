A Sciacca in ospedale mancano farmaci salvavita: ecco cosa ha fatto il primario per recuperarli

Sanità

Mentre davanti all’Asp di Trapani i sindacati organizzano un sit in dopo lo scandalo dei ritardi nella consegna dei referti istologici, dall’ospedale di Sciacca arriva una storia di solidarietà e aiuto concreto verso i pazienti oncologici. «Non credo di avere fatto qualcosa di così straordinario, mi sono solo adoperato nell’interesse dei malati» dice con un pò di imbarazzo Domenico Santangelo, primario del reparto di Oncologia al «Giovanni Paolo II» di Sciacca. Stamattina si è messo alla guida della sua auto per raggiungere l’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento: tre ore di viaggio, tra andata e ritorno, per coprire i 180 chilometri che separano le due città. Non ha infatti esitato un attimo pur di andare a ritirare personalmente le chemioterapie preparate per i 18 pazienti in sala d’attesa nel suo reparto che oggi rischiavano di restarne privi. Dopo essere tornato in ospedale, ha così potuto dare il via e sovrintendere alle cure. “Non mi sento un “eroe” – sottolinea – sono andato personalmente ad Agrigento perchè ciascuno di noi, nessuno escluso, deve sentirsi chiamato a fare la propria parte».

Da qualche giorno, dopo il guasto della ‘camera biancà, il locale sterile del «Giovanni Paolo II» dove vengono preparati i farmaci antiblastici, per garantire la continuità di questa delicata assistenza sanitaria l’Asp sta facendo ricorso all’ospedale di Agrigento. Ne è scaturita una vera e propria ‘spolà giornaliera tra le due città, in attesa che tutto possa tornare alla normalità. Fino ad ora non era però ancora successo che ad adoperarsi personalmente per assicurare la regolarità delle terapie oncologiche fosse il direttore dell’unità operativa in persona. «Ma sulla cura dei pazienti oncologici la nostra Asp è organizzata», precisa Santangelo. «In provincia di Agrigento di ‘camere bianchè ce ne sono tre. Essendo momentaneamente inagibile quella di Sciacca – conclude – abbiamo potuto disporre di una soluzione immediata».