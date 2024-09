A Sciacca la seconda edizione della Costa del Mito Golf Cup

distretto turistico valle dei templi

Domenica 29 settembre, a Sciacca, nei campi del Rocco Forte Verdura Resort si terrà la seconda edizione della “Costa del Mito Golf Cup”, organizzata dalla DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario golfistico e si svolgerà nel prestigioso resort, noto per la sua offerta ricettiva di lusso in Sicilia. Dopo il successo della prima edizione, questa nuova “Costa del Mito Golf Cup” si conferma come tappa sportiva rilevante sia per gli appassionati di golf che per gli amanti del turismo d’élite. L’evento non vuol essere solo una competizione sportiva, ma intende celebrare la bellezza della Costa del Mito, un’area votata a un’accoglienza di alto profilo che unisce il fascino paesaggistico e culturale alla tradizione enogastronomica di eccellenza.

La gara si svolgerà sul rinomato West Course, uno dei campi da golf più suggestivi d’Europa, progettato dal celebre architetto Kyle Phillips. Con il suo layout che si affaccia direttamente sulle coste mediterranee, il campo offre non solo una sfida tecnica stimolante per i giocatori, ma anche panorami spettacolari che rendono l’esperienza di gioco unica. Il torneo seguirà la formula 18 buche stableford individuali per garantire una competizione avvincente per golfisti di ogni livello. I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie, in base al loro handicap: la “categoria 0-12.0”, riservata ai giocatori di alto livello, che affronteranno il percorso con sfide tecniche elevate; la “categoria 12.1-24.0”, pensata per i golfisti intermedi, con un mix equilibrato di competizione e divertimento; e, infine, la “categoria 24.1-36.0” per i giocatori meno esperti, che avranno l’opportunità di migliorare le loro abilità in un contesto di grande prestigio.

La Costa del Mito Golf Cup non è solo una competizione per professionisti, ma si apre anche agli appassionati di golf, poiché offre la rara occasione di condividere il campo con altri atleti in un’atmosfera di amicizia e rispetto reciproco. Oltre alla sfida sportiva, l’evento sarà arricchito da un programma di intrattenimento adeguato al contesto. La cerimonia di premiazione avrà luogo alla fine della giornata e sarà impreziosita dalla presenza di Odessa Green, cantante maltese. La sua esibizione dal vivo offrirà ai partecipanti un finale suggestivo e coinvolgente, con una performance che unisce musica internazionale e tradizione mediterranea. Audi, in qualità di main sponsor dell’evento con il suo ultimo modello, conferma il suo legame con il mondo dello sport e del lusso.