Accreditamento Erasmus+ per il triennio 2024-2027 per l’Istituto comprensivo Anna Frank

Un'occasione di crescita unica, soprattutto per gli studenti dell’Anna Frank, unica scuola accreditata della città di Agrigento

L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento ha ottenuto, dall’Agenzia nazionale Indire, l’accreditamento Erasmus+ per il triennio 2024-2027, che permette di promuovere e realizzare, con i fondi del progetto, attività di internazionalizzazione dell’offerta formativa, quali mobilità all’estero destinate ad alunni, insegnanti e altro personale della scuola, nonché esperienze di “job shadowing”, consistenti nell’osservazione diretta nelle scuole straniere delle modalità di funzionamento del servizio scolastico.

Grazie ad un progetto presentato nel 2023, in linea con la mission e con la prospettiva orientata all’innovazione didattica ed organizzativa, intrapresa negli ultimi anni da questo istituto, il 6 ottobre 2024 una delegazione, composta da 5 studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e due docenti accompagnatori, partirà alla volta dell’isola di Chios, in Grecia, ospiti dell’istituzione scolastica Ebdomo Dimotiko Scholio Chiou sino all’11 ottobre. Oltre a loro, faranno parte della delegazione il dirigente scolastico ed un altro docente di scuola secondaria di primo grado, che effettueranno l’esperienza di “job shadowing”, che viene incoraggiata dall’Agenzia nazionale Indire per favorire la conoscenza dei sistemi scolastici europei, al fine di poter condividere le buone pratiche educative. Gli studenti saranno ospitati dalle famiglie degli studenti greci che li accoglieranno per l’intera settimana e frequenteranno nella scuola ospitante per essere coinvolti in attività mirate all’inclusione sociale, al riconoscimento delle abilità proprie e altrui, all’effettuazione di lavori di gruppo, che permetteranno di realizzare differenti esperienze didattiche. Contestualmente, i docenti accompagnatori condivideranno le attività scolastiche con i propri studenti, mentre gli operatori impegnati nell’esperienza di “job shadowing” visiteranno gli edifici scolastici, le classi e gli spazi utilizzati, osservando l’assetto organizzativo-didattico della scuola greca.

A novembre 2024, un altro gruppo di alunni partirà con destinazione Gutenberg, in Germania, insieme agli accompagnatori e ad altro personale scolastico impegnato per il “job shadowing”. A marzo 2025, durante l’anno di “Agrigento Capitale italiana della Cultura”, la scuola Anna Frank sarà meta della mobilità di studenti e docenti provenienti da Grecia e Germania. In tale occasione saranno coinvolte anche le famiglie, per ospitare gli alunni stranieri, ed altre espressioni del territorio, in uno spirito di ampia collaborazione, di scambio culturale e di condivisione di esperienze educative.