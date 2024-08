Acqua, in Sicilia se ne perde oltre la metà già nella distribuzione

Crisi idrica

Il dato emerge dal secondo rapporto Istat sull'acqua ed è stato sottolineato da Conflavoro che chiede interventi urgenti

La Sicilia perde oltre il 50% di acqua. Un dato sottolineato questa volta da Conflavoro sollecita interventi urgenti sulle condotte idriche, oltre all’utilizzo di navi dissalatori e pianificazione delle opere di risanamento delle condotte idriche colabrodo. Il dato peggiore si registra nell’Agrigentino con punte del 58%. Maglia nera anche per distribuzione irregolare. E inoltre metà dei cittadini diffida sulla potabilità. In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell’acqua per usi autorizzati è stata del 51,6% per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il secondo dato più alto nazionale.