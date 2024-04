Acqua razionata (-30%) nei comuni agrigentini: stravolti i turni di erogazione

emergenza idrica

Aica prudente per evitare pericolosi allarmismi, ma forse occorre una campagna informativa e di sensibilizzazione

Il piano di razionamento dell’acqua potabile in Sicilia dovuto alla siccità che ha svuotato gli invasi dell’isola è operativo anche in provincia di Agrigento. Pur in assenza di un’adeguata campagna informativa rivolta all’utenza, in tutti i Comuni della provincia si toccano già con mano le modifiche ai turni di erogazione e la situazione, in assenza di piogge, potrebbe prefigurare momenti di ulteriore e più profonda crisi nella stagione estiva.

Anche l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha dovuto adeguarsi alle direttive regionali e da settimane sta spalmando la riduzione su tutto il territorio provinciale, già in difficoltà per la ben nota situazione di precarietà delle condotte e le conseguenti copiose perdite. Le riduzioni della portata d’acqua potabile sono comprese fra il 10 e il 45 per cento a seconda degli acquedotti che alimentano i serbatoi comunali.Nell’Agrigentino soffrono di più nel versante orientale, ma il disagio toccherà tutti. La riduzione era del 10 per cento, ora è salita fino al 30 per cento. Aica ha già informato i Comuni serviti sulla modifica netta della quantità di acqua erogata, ma nessuno ha pensato di riferire preventivamente agli utenti che ci sarebbero state modifiche nei turni di distribuzione. Un po’ ovunque sono già cominciate le inevitabili lamentele. I cittadini si accorgono improvvisamente che i turni non sono quelli previsti nelle tabelle di Aica. I Comuni per primi si ritrovano a far fronte alle nuove e quotidiane proteste, che si aggiungono a quelle croniche riguardanti le migliaia di guasti che ci sono nelle condotte.