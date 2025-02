Ad Agrigento la Conferenza d’inverno dei Lions siciliani: impegno per le fasce deboli e per la Capitale Italiana della Cultura

club service

Al consueto appuntamento invernale hanno partecipato centinaia di Lions provenienti dai 120 club di tutta l’isola

Si è celebrata ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, la Conferenza d’Inverno del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, guidato nell’anno sociale 2024-25 dal Governatore Mario Palmisciano.

Al consueto appuntamento invernale hanno partecipato centinaia di Lions provenienti dai 120 club di tutta l’isola per un bilancio dell’attività svolta e la progettazione di nuove azioni di servizio per le comunità. Otto sono infatti le cause umanitarie che Lions International affronta, avvalendosi della LCIF (Lions Clubs International Foundation), suo braccio operativo in caso di guerre, calamità naturali e sanitarie localmente e in tutto il mondo, come il progetto Godyr E Demapouin in Burkina Faso e la cucina mobile per soggetti autistici.

L’evento ha inoltre consentito di approfondire con illustri relatori tematiche rilevanti per il territorio agrigentino – che conta 14 club riuniti nella decima circoscrizione Lions – e di porre le basi per operare in rete con le istituzioni attraverso la firma di un protocollo d’intesa con la CRI Comitato Regione Sicilia e di ben tre protocolli d’intesa con i Comuni di Agrigento, Favara e Realmonte. Ampio spazio alle iniziative per la vista con la testimonianza di non vedenti e per i giovani con la premiazione del concorso “Un Poster per la Pace”. Infine parola ai soci per confronto di esperienze e idee e interventi conclusivi delle autorità lionistiche.

La Conferenza ha avuto inizio venerdì 14 febbraio con la consulta dei Past Governatori, seguita dal Terzo Gabinetto distrettuale. Avvio con il ricordo di Sandro Castellana, PID e trustee LCIF recentemente scomparso. Ha concluso la prima giornata lo spettacolo pro LCIF di Gianfranco Jannuzzo in scena al Teatro Pirandello, con un sold out – grazie all’impegno di Emanuele Farruggia, Enrico Fiorella, Giusy Katiuscia Amato, il supporto della R.N. Motors e la Celauro Ambiente – sancito da oltre 500 spettatori uniti in nome della solidarietà e con la donazione al Teatro, di una sedia a rotelle per accesso diversamente abili. Presente Salvo Prestia, Direttore Generale della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Ha presentato la serata Maria Portella.

Sabato 15 febbraio apertura con la suggestiva sfilata delle bandiere, i saluti della Presidente del Lions Club Agrigento Host Nancy Arena, il benvenuto del Governatore Mario Palmisciano, le relazioni del Tesoriere Antonio Gaeta, del Segretario Salvatore Furnari e del revisore dei conti Giovanbattista Aloi.A testimoniare la capacità Lions di fare rete è stata la firma dei protocolli d’intesa tra il Distretto 108Yb e i Comuni di Agrigento, Favara e Realmonte, rappresentati rispettivamente dai sindaci Francesco Miccichè, Antonio Palumbo e Santina Lattuca, per la promozione dell’Affido culturale, service coordinato da Maria Antinoro. Evento clou della mattinata la conferenza “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” con un messaggio forte e chiaro: la cultura salvezza dell’identità culturale e storica di una comunità ricca di risorse per un futuro che restituisca centralità all’umanità e all’inestimabile patrimonio materiale e immateriale del territorio attraverso tutti gli strumenti a disposizione, in special modo le nuove tecnologie. Relatori il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè; il Presidente del Comitato Distrettuale Lions “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, Cav. Emanuele Farruggia; il Presidente della zona 26 e docente di Sociologia dell’Università di Messina Francesco Pira; la Presidente della X circoscrizione Simona Iannicelli, archeologa e docente; il Coordinatore della Fondazione “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” Margherita Orlando, che ha portato anche i saluti del Direttore Dott. Roberto Albergoni; il Direttore dell’Ufficio beni culturali e pastorale del turismo Arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Pontillo.

L’impegno dei Lions siciliani a mobilitare risorse e sostenere un’opportunità che, attraverso Agrigento, investe tutta la Sicilia, è stato ribadito dal Governatore Palmisciano e dal Presidente del Comitato Lions “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, Cav. Emanuele Farruggia. Obiettivo coinvolgere l’intera comunità con uno sguardo rivolto alle fasce deboli.

Toccanti emozioni nello spazio dedicato all’impegno dei Lions per la vista: protagonisti Francesca Licata, giovane mamma non vedente di Sciacca e Capi, il cane guida Lions donato dai Lions agrigentini lo scorso anno. Mattinata di lavori conclusa con la consegna a una persona non vedente del bastone elettronico donato dal Lions Club Agrigento Host in collaborazione con Candriam e i soci Lions Maurizio Rifici (delegato per il Bastone elettronico), Salvatore Malluzzo, Pietro Laudicina.

Nel pomeriggio firma del protocollo d’intesa tra Distretto Lions 108 Yb e Croce Rossa regionale, rappresentata dal vice Presidente Egidio Tuccio e dalla Coordinatrice gioventù CRI Aurora Bevacqua, per la promozione della sicurezza stradale – service curato da Nadia Rivetti. Giovani in primo piano con la premiazione dei vincitori del service “Un Poster per la Pace” curato da Teresa Peluso. Primo posto in Sicilia e terzo in Italia per Andrea Karol Italia dell’i.c. “G. E. Rizzo» di Melilli (Sr), dirigente scolastica Angela Fontana, club sponsor Priolo Gargallo, Presidente Rossella Marchese.