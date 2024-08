Agricoltori di Ribera cercano acqua nel fiume (quasi prosciugato) ma la Guardia di Finanza li blocca

sosio verdura

Violano un'ordinanza del prefetto, ma ancora non sono stati denunciati

Una dozzina di produttori agricoli dell’entroterra agrigentino sono stati sorpresi dalla Guardia di finanza mentre prelevavano acqua dal fiume Sosio-Verdura, nella parte che ricade nell’area compresa tra i comuni di Burgio e Villafranca Sicula.

È tuttora in vigore un’ordinanza firmata dal prefetto di Agrigento Filippo Romano che, fino al 31 agosto, impedisce l’attingimento di acqua da questo fiume, allo scopo di agevolare il travaso di acqua disponibile dalla traversa del Favara di Burgio, attraverso una galleria interrata, fino alla vasca dell’Enel di contrada Martusa.

In realtà, a causa della siccità, il canale in questione è pressoché asciutto. Tuttavia gli agricoltori, in massima parte proprietari di agrumeti, stavano provando a recuperare qualche volume d’acqua eventualmente presente nel sottosuolo dopo avere calato le autopompe all’interno di alcune buche scavate sul greto da operai del Genio civile.