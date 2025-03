Agrigento ’25, il prefetto Cucinotta scarica Albergoni: «Le dimissioni? Hanno tolto dall’imbarazzo il CdA»

la polemica

Il presidente della Regione ha preso il controllo del dossier, nelle prossime ore la nuova dg

Il clima che si respira all’interno della Fondazione Agrigento Capitale italiana della cultura non deve essere dei migliori. Non si spiegano altrimenti le quasi improvvise dimissioni del direttore generale Roberto Albergoni subito dopo l’ok al bilancio e le parole caustiche della presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotta che, senza fronzoli, ha fatto capire che se Albergoni non si fosse dimesso sarebbe stata lei a rimuoverlo.

«Ringrazio il dottor Albergoni – ha detto l’ex prefetta alkl’Adnkronos – per la sensibilità che le sue dimissioni dimostrano. Questo suo passo indietro ha tolto dall’imbarazzo il Consiglio d’amministrazione dall’assumere un atto più doloroso. Non c’è dubbio che nonostante l’impegno profuso dal dottor Albergoni è indispensabile recuperare i gravi ritardi che si sono accumulati nella realizzazione dei progetti. Il lavoro della fondazione non si fermerà e proseguirà con maggiore slancio di prima sotto una nuova direzione».

Albergoni dunque accompagnato alla porta dalla presidente Cucinotta che è stata indicata dal presidente della Regione Schifani che ha di fatto commissariato il Comune e che nelle prossime ore indicherà anche il nuovo (anzi, la nuova) dg.

Il presidente Schifani ci ha anche messo l’imprimatur: «Desidero esprimere la mia piena fiducia al presidente della Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, l’ex prefetto Maria Teresa Cucinotta. Sin dal suo insediamento, ha lavorato con determinazione per rimettere in carreggiata una struttura che, fino a oggi, ha accumulato ritardi nell’attuazione del programma. Sono certo – prosegue – che il presidente Cucinotta proseguirà con impegno nel percorso già avviato, mettendo ordine nel disordine trovato e garantendo l’efficace realizzazione degli obiettivi prefissati. Confido nella sua capacità di individuare le risorse umane più idonee per affrontare al meglio le sfide che l’attendono e per assicurare il successo di un evento di fondamentale importanza per la Sicilia e per tutto il Paese. Avanti con determinazione e concretezza per dare ad Agrigento il ruolo che merita sulla scena culturale nazionale e internazionale».

E in mezzo a tutto questo il sindaco Francesco Miccichè che nel corso delle settimane ha perso il suo ruolo di coordinatore politico del dossier Agrigento ‘25 pagando quei ritardi e quelle inefficienze che il presidente Schifani non gli ha perdonato, con le infiltrazioni d’acqua dal tetto del Teatro Pirandello il giorno prima che arrrivasse il presidente Mattarella come goccia che ha fatto traboccare il vaso.