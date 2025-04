Agrigento, 3 condanne per il crac pilotato dei supermercati R7

cronaca

La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione tre dei 4 imputati coinvolti nell’inchiesta sul crac dei supermercati R7 della provincia di Agrigento. Si tratta di Carmelo Elio Alongi, 54 anni, della figlia Giuseppa Laura, 49 anni, e del padre Giovanni, 86 anni. Il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto 7 anni e 6 mesi di reclusione per il primo e 6 anni ciascuno per padre e figlia. ll quarto imputato, Gerlando Salvatore Severino, per 7 anni amministratore formale della Al.Ca., ha chiesto di patteggiare 2 anni di reclusione. La sua collaborazione con gli inquirenti, dopo avere ricevuto la notifica della chiusura della prima inchiesta, ha fatto scattare una seconda indagine che, lo scorso agosto, ha portato al sequestro di tutti i 7 punti vendita R7 della provincia di Agrigento. Il secondo filone, in particolare, ipotizza il riciclaggio delle risorse attraverso la nuova società.

