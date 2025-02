Agrigento, al Comune c’è un altro rimpasto: ecco chi entra e chi esce

politica

Il rimpasto al Comune di Agrigento è imminente. L’assessore Gerlando Piparo, subito dopo l’ok al finanziamento per l’illuminazione allo stadio Esseneto, lascerà l’incarico e si trasferirà a Palermo dove ha ottenuto una consulenza dall’assessore regionale al territorio Giusi Savarino. Al suo posto in Giunta entra Simone Gramaglia, anche lui di Fratelli d’Italia, ma espressione della “corrente” maggioritaria e cioè quella vicina al deputato Lillo Pisano. Gramaglia nei mesi scorsi era stato molto critico con la stessa maggioranza (e con il sindaco Miccichè) arrivando ad evocare addirittura un ritorno anticipato alle urne nell’ambito delle polemiche sul voto per il Piano Triennale delle Opere pubbliche.