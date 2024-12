Agrigento, al Teatro Pirandello Gran Galà di fine anno con 100 artisti e Damiana Natali

eventi

L'appuntamento è per domenica 29 dicembre, alle 20:15, per una vera e propria celebrazione della musica

Agrigento si prepara ad accogliere una serata di gala che entrerà nella storia: il 29 dicembre 2024, il Teatro Pirandello ospiterà uno spettacolo straordinario che vedrà protagonisti ben 100 artisti, tra coristi, cantanti e musicisti, tutti diretti dalla talentuosa Damiana Natali, una delle figure più prestigiose nel panorama musicale italiano.

“Questo evento esclusivo – ha spiegato il direttore della Fondazione Teatro Pirandello Salvatore Prestia – rappresenta una vera e propria celebrazione della musica, con una performance unica che coinvolgerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso diverse sonorità e stili. Damiana Natali, un’eccellenza della musica, guiderà i 100 artisti in una sinfonia che promette di conquistare ogni cuore presente in sala. La sua esperienza e passione per l’arte musicale daranno vita a un evento senza precedenti, che resterà impresso nella memoria di chi avrà il privilegio di assistervi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA