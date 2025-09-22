Agrigento, al via la quarta edizione della “Passeggiata dei ricordi”

sanità

L’iniziativa Asp, dedicata ai pazienti affetti da Alzheimer, è in programma domani mattina al Giardino sensoriale della Valle dei Templi

È in programma domani mattina, in coincidenza con il “mese mondiale dell’Alzheimer,” la quarta edizione della “Passeggiata dei ricordi”, iniziativa ideata dall’Unità Operativa Complessa Malattie degenerative e involutive, Centro disturbi cognitivi e demenze, diretta da Liana Gucciardino, afferente al Dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale guidato da Leonardo Giordano.

Dopo le esperienze estremamente positive delle scorse stagioni, durante le quali un nutrito gruppo di pazienti è stato accompagnato da un’equipe di professionisti attraverso un percorso multisensoriale alla riscoperta del Parco archeologico, del Museo “Pietro Griffo” con poggio San Nicola e della Kolymbethra, in quest’edizione gli anziani saranno condotti per i sentieri del Giardino sensoriale della Valle dei Templi. A partire dalle 10.30, il piccolo corteo si snoderà lungo il cammino attraverso una visita che si prefigge l’obiettivo di sollecitare nei pazienti la rievocazione di un mondo di simboli, immagini e ricordi fungendo da terapia non farmacologica per stimolare i processi cognitivi, contribuire a rallentare il declino funzionale e controllare i disturbi del comportamento. L’ambientazione, infatti, si rimodella perfettamente sulle esigenze del paziente: lo spazio verde diviene spazio dei sensi stimolando la vista, l’olfatto e l’udito, mentre i luoghi eterni della Valle aprono alla dimensione rievocativa dei ricordi. Il tutto sarà allietato dalle musiche e dai canti dell’Associazione “Val d’Akragas” e del Gruppo folk “Città di Aragona”.