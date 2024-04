Agrigento, al via l’Erasmus Plus: studenti francesi cominciano il percorso in Aica

scuola & servizi

Settimio Cantone: “Questo è un modo per fare di Aica un’azienda che guarda anche all’estero”

È cominciato questa mattina, nella sede di Aica, il progetto Erasmus Plus che vedrà impegnati gli studenti francesi del liceo scientifico Martin Naduad al fianco dei professionisti di Aica con i quali faranno esperienza in diversi settori: sicurezza sul posto di lavoro, organizzazione di cantieri, tracciamento dei sentieri stradali, creazione e rifacimento delle reti idriche, realizzazione e rifacimento del manto stradale. Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno incontrato il presidente del Consiglio di amministrazione di Aica, Settimio Cantone; il tutor Alessandro Zangherato e la responsabile per la Sicurezza, Claudia Gallo. Al termine dell’incontro hanno visitato gli uffici aziendali interagendo con i tecnici esperti nei vari settori. I ragazzi assisteranno e parteciperanno alle attività condotte da Aica, anche all’esterno, per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì fino al prossimo 12 aprile.