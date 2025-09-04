Agrigento, all’Asp ammessi (con riserva) al concorso anche quelli senza i requisiti richiesti dal bando

Agrigento

In tutto 23 i candidati in lizza, ma quattro non hanno la laurea magistrale

Il concorso dove l’Asp di Agrigento chiede tra i requisiti la laurea magistrale ma che ammette (con riserva) pure quelli che il requisito non ce l’hanno perché in possesso “solo” della laurea triennale.

Succede anche questo negli uffici del Viale della Vittoria dove lo scorso giugno il direttore generale Giuseppe Capodieci con una deliberazione (la 1125 del 3 giugno) ha stabilito di ammettere con riserva anche i quattro candidati che il requisito richiesto dal bando non ce l’hanno.