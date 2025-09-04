Agrigento
Agrigento, all’Asp ammessi (con riserva) al concorso anche quelli senza i requisiti richiesti dal bando
In tutto 23 i candidati in lizza, ma quattro non hanno la laurea magistrale
Il concorso dove l’Asp di Agrigento chiede tra i requisiti la laurea magistrale ma che ammette (con riserva) pure quelli che il requisito non ce l’hanno perché in possesso “solo” della laurea triennale.
Succede anche questo negli uffici del Viale della Vittoria dove lo scorso giugno il direttore generale Giuseppe Capodieci con una deliberazione (la 1125 del 3 giugno) ha stabilito di ammettere con riserva anche i quattro candidati che il requisito richiesto dal bando non ce l’hanno.
Una vicenda che ha molto messo in "imbarazzo" l'Asp di Agrigento tanto è vero che la questione è stata sottoposta anche all'attenzione dell'assessorato regionale alla Salute. Ma da Palermo non sono ancora arrivate risposte e dunque tutti ammessi – pure quelli senza il requisito richiesto dal bando, siapure con riserva – in vista dell'esame finale. Il concorso è quello bandito con un avviso pubblico nell'aprile del 2023 per assumere personale come collaboratore amministrativo, tutte persone che erano state assunte a tempo determinato nell'ambito dell'emergenza Covid. In tutto 23 i candidati ammessi alla procedura concorsuale, compresi i 4 con riserva.