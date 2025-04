Agrigento: campagna contro truffe agli anziani, farmacisti collaborano con carabinieri

il fenomeno

L'iniziativa conterà sulla capillare rete delle farmacie per informare gli utenti su come proteggersi dai reati che colpiscono le fasce più vulnerabili

Il comando provinciale carabinieri di Agrigento e Atifar-Federfarma hanno avviato una collaborazione finalizzata al coinvolgimento delle 149 farmacie della provincia nel sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulle truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa conterà proprio sulla capillare rete delle farmacie per informare gli utenti su come proteggersi dai reati che colpiscono le fasce più vulnerabili. Locandine esplicative saranno esposte sulle vetrine e riprese nelle pagine social delle farmacie che provvederanno anche a mandare in onda, sugli schermi presenti nei loro locali, uno spot divulgativo realizzato dall’Arma e a distribuire i volantini.

