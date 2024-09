Agrigento, campagna  educativa itinerante “Una vita da social”

polizia di stato

Iniziativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la sua Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica

Dopo l’ampio consenso delle precedenti edizioni, anche quest’anno, in concomitanza con l’avio dell’anno scolastico, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la sua Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica ha programmato la campagna educativa itinerante “Una vita da social”, volta alla sensibilizzazione dei giovani ed alla prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo del web, articolata in momenti di informazione gli insegnanti, i genitori e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno la campagna educativa, giunta alla sua XII edizione, ha preso avvio lo scorso 16 settembre nella città di Cagliari ed ha raggiunto Agrigento, oggi, mercoledì 25 settembre, con la presenza del truck con i colori della Polizia di Stato, allestito con tecnologie di ultima generazione, a bordo del quale avverranno incontri tematici del personale della Polizia Postale con gli studenti e gli altri visitatori.