Agrigento Capitale della Cultura: concerto del coro della Cappella Sistina

Fondato nel 1471 da papa Sisto IV e composto da circa 60 maestri cantori, il coro anima le funzioni religiose celebrate dal Papa ed esegue in tutto il mondo concerti con musiche dei più grandi compositori

Il 13 settembre, nella Cattedrale di San Gerlando di Agrigento, il coro della Cappella pontificia Sistina terrà un concerto per Capitale italiana della Cultura. Fondato nel 1471 da papa Sisto IV e composto da circa 60 maestri cantori, il coro anima le funzioni religiose celebrate dal sommo pontefice e, nei casi in cui è libero da impegni in Vaticano, esegue in tutto il mondo concerti con musiche dei più grandi compositori. L’idea di un evento del genere ad Agrigento è stata proposta dall’associazione filarmonica Santa Cecilia di Agrigento e da 15 istituzioni corali della provincia. Poi è stata veicolata, con una richiesta specifica inoltrata al Vaticano, dal direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta. Ha risposto positivamente l’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie.

