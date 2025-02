Agrigento Capitale della Cultura, per Federalberghi prenotazioni in aumento

Stime

"Le previsioni indicano un afflusso consistente di visitatori, attratti dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale, nonché dagli eventi che animeranno l’intero anno"

«Agrigento si prepara a vivere un anno straordinario come Capitale Italiana della Cultura 2025, un riconoscimento che sta generando un forte interesse turistico a livello nazionale e internazionale. I dati confermano una crescita significativa: le prenotazioni alberghiere procedono positivamente e, in particolare, gli alberghi agrigentini rappresentano oltre il 70% delle presenze annuali, contribuendo in modo determinante all’economia locale e alla creazione di posti di lavoro. Nonostante alcune narrazioni mediatiche non sempre favorevoli, il settore turistico e gli operatori locali, rimangono fiduciosi». Lo sottolinea una nota di Federalberghi Agrigento.