Agrigento Capitale italiana della cultura, lascia pure il direttore Albergoni

Il caso

Il diretto interessato avrebbe parlato di una decisione non a sorpresa ma maturata già da mesi

Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Una nuova tegola su Agrigento Capitale Italiana della Cultura tenuto conto che Albergoni è l’uomo che ha curato il dossier e che è la persona riferimento per diversi dei progetti. A gennaio subito dopo l’inaugurazione ufficiale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a lasciare era stato il presidente della Fondazione, il professore Giacomo Minio dopo una serie di malumori e polemiche su una “mala gestio” della macchina organizzativa. Una vicenda che ha suscitato anche ilarità come le strade asfaltate inb fretta e furia ricoprendo i tombini poi cercati con il metal detector o anche indignazione per le infiltrazioni d’acqua nel Teatro Pirandello.