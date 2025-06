Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ospita dal 3 al 5 giugno “Design&Territori”

Cultura & Società

L'evento itinerante ha lo scopo di connettere università, imprese e professionisti del design, valorizzando le peculiarità territoriali per promuovere l'innovazione e la collaborazione transdisciplinare

Si intitola Design & Territori l’evento itinerante nato a Palermo per connettere università, imprese e professionisti del design, valorizzando le peculiarità territoriali per promuovere l’innovazione e la collaborazione transdisciplinare. L’evento, che si inserisce nel contesto delle iniziative proposte dall’Università degli Studi di Palermo, Polo universitario di Agrigento, si articola tra le Università di Palermo, Torino, Bolzano e Parma e si allarga in numerosi altri atenei con l’intento di integrare ulteriormente le risorse accademiche e le competenze territoriali per ottenere un impatto significativo.

Dal 3 al 5 giugno prossimo, a Villa Genuardi, Agrigento ospita Design & Territori mentre il 6 e il 7 giugno, i lavori proseguiranno al Farm Cultural Park, sede di Palermo, ex convento dei Crociferi.Attraverso una mostra che si inaugura martedì, alle 18, alle Fabbriche chiaramontane e il convegno in programma a Villa Genuardi, saranno anche presentati i risultati frutto della collaborazione tra università e imprese dimostrando come il design possa essere motore di sviluppo economico e sociale.