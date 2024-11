Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, parte il conto alla rovescia: ecco i primi progetti di gennaio

l'appuntamento

Subito dieci progetti che si rifanno agli elementi del filosofo Empedocle: acqua, terra, aria e fuoco

Il countdown in piazza Marconi, proiettato dall’Amministrazione comunale sotto l’orologio della stazione centrale, avverte che siamo a poche settimane dal 2025, anno in cui la Città dei templi sarà Capitale italiana della Cultura. L’attesa è grande anche perché il prossimo mese di gennaio dovrebbero partire i primi progetti inseriti nel dossier presentato al ministero dei Beni Culturali e che è valso il titolo di Città Capitale. Progetti per i quali gli organizzatori, in primis il direttore generale della Fondazione per Agrigento capitale, sono al lavoro da tempo; propositi basilari per far arrivare ad Agrigento gli auspicati due milioni di visitatori.

Si parte a gennaio