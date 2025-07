Agrigento celebra il Mandorlo, San Calogero e i suoi ambasciatori nel mondo

Cultura & Società

Sarà l’Atrio del Palazzo Comunale di Agrigento, venerdì 1 agosto 2025 alle ore 21:00, a fare da cornice alla cerimonia di premiazione del Concorso Fotografico dedicato al Mandorlo in Fiore e alla festa di San Calogero. Un evento che intende valorizzare, attraverso lo sguardo di fotografi professionisti e appassionati, due simboli profondamente radicati nella cultura e nella spiritualità della città. Durante la serata, accanto alla proclamazione degli scatti vincitori, saranno conferiti anche riconoscimenti speciali a personalità del territorio che si sono distinte nel campo della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, portando con orgoglio il nome di Agrigento oltre i confini nazionali.

Tra i premiati, anche Mancuso, dei Fratelli Mancuso, “per aver mantenuto salde le radici nel territorio e diffuso con successo i suoi prodotti nel mondo”; Daniele Magro e Giovanni Taglialavoro, protagonisti di percorsi professionali che coniugano creatività, innovazione e spirito identitario; e Giovanni Greco, della CVA di Canicattì, per l’impegno e la visione imprenditoriale che hanno contribuito alla crescita e alla reputazione dell’azienda a livello nazionale e internazionale. Tra le personalità premiate anche Elena Di Battista, Miss Sicilia 2024 e finalista nazionale di Miss Italia, atleta e modella, esempio di grazia, talento e determinazione che rappresenta con orgoglio il volto giovane e dinamico della Sicilia.