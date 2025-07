Agrigento, corso di laurea in Infermieristica: Asp e UniPa sottoscrivono accordo attuativo

sanità

La convenzione sarà valida per gli anni accademici compresi tra il 2025 e il 2031

L’Asp sottoscrive l’Accordo attuativo con l’Università degli Studi di Palermo (Unipa) per il corso di laurea in Infermieristica, attivo al Polo universitario di Agrigento e valido per gli anni accademici compresi tra il 2025 e il 2031. Se l’Unipa garantisce l’attività di segreteria amministrativa e didattica dei corsi di studio, con riferimento alla carriera degli studenti, l’Asp, dal canto suo, assicura il supporto all’attività di segreteria didattica, limitatamente ai tirocini professionali e consente agli studenti la possibilità di utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici per il raggiungimento degli obiettivi didattici. Il percorso di studi, oltre alle attività di docenza espletata dai dipendenti dell’Azienda, si avvale del servizio di tutorato la cui organizzazione è affidata ai tutor delle Professioni sanitarie nominati dal Consiglio di corso. E proprio ai tutor, per la formazione tecno-pratica, sarà affidata l’istruzione di un numero di studenti non superiore a tre e, ad ogni modo, il numero degli studenti, la cui ammissione al Corso è a cura dell’Università, non può superare i posti previsti dal fabbisogno programmato per l’anno accademico di riferimento. All’Asp anche il compito di coprire le spese per gli ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature; assumere gli oneri per sperimentazione didattica, formazione permanente dei formatori, per gli stage con altre istituzioni e per l’ammodernamento delle tecnologie formative oltre alle spese per l’arredamento, il materiale d’uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione. La retribuzione del personale docente, tecnico e amministrativo dell’Unipa rimane a carico dell’Università.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA