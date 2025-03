Agrigento: danno erariale, prosciolto l’ex presidente della Provincia Eugenio D’Orsi

giudiziaria

Coinvolti nel procedimento anche Piero Marchetta, Salvatore Tannorella, Benito Infurnari e Giuseppe Marino. Per tutti è stato deciso il non luogo a procedere.

Prosciolto l’ex presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D’Orsi, e altri politici e dirigenti, ai quali era stato contestato un danno erariale di oltre 400 mila euro. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nel 2022, aveva contestato al professore D’Orsi, in solido con altre persone, all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale, un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400 mila euro e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento relativamente ai “Cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017. La pubblica accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dalla legge Brunetta, “… non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico…”. A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario. Eugenio D’Orsi, Piero Marchetta, Salvatore Tannorella, Benito Infurnari e Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti, hanno dunque conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi. I difensori hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’articolo 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.