Agrigento di nuovo in piazza per l’acqua: il 2 agosto il corteo dei cittadini

la protesta

La manifestazione partirà da piazza Cavour e si sposterà fino a piazza Aldo Moro dove ha sede la Prefettura

Agrigento di nuovo in piazza per l’acqua. La decisione è arrivata dopo l’assemblea che si è svolta alla “Casa del Quartiere” a Fontanelle, con il gruppo #Vogliamolacqua, il comitato spontaneo che si sta impegnando a difendere il diritto all’acqua dei cittadini. Durante l’incontro sono stati definiti gli ultimi dettagli relativi al prossimo intervento collettivo.

«Non si può più rimandare questo disagio – è stato detto nel corso dell’assemblea cittadina – lasciando intere famiglie, anziani e bambini senza risposte, soluzioni definitive non ricevendo una pianificazione chiara e dettagliata. Noi non lo accettiamo».