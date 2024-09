Sport City Day, domani anche ad Agrigento si promuove lo sport

Sport & Benessere

Obiettivo dell’iniziativa anche la sensibilizzazione degli enti pubblici alla fruizione di aree urbane per le attività sportive all’aperto

Si intitola Sport City Day l’evento a cura della Fondazione Sport City che si svolgerà contemporaneamente in tutte le città italiane, Agrigento compresa, con l’obiettivo di promuovere lo sport, i suoi valori, uno stile di vita sano e il benessere. Non solo.

“Sport City Day – spiega Antonio D’Anna, presidente del locale comitato dell’ente di promozione sportiva Asc, aderente all’iniziativa, e organizzatore dell’evento ad Agrigento – coinvolge Comuni, enti territoriali, istituzioni pubbliche, persone e aziende per promuovere lo sport ma punta anche a sensibilizzare i Comuni a rendere fruibili aree, parchi e giardini pubblici per la pratica dell’attività sportiva all’aperto. D’altronde, l’hashtag della manifestazione – #larepubblicadelmovimento – sintetizza il tema dell’iniziativa, promuove lo sport come strumento per mantenere un buono stato di salute e coinvolge gli enti pubblici nella valorizzazione di aree urbane consentendone la fruizione per lo sport”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune, del Coni, del Panathlon e di Confcommercio, si terrà domani dalle 15 alle 18:30, all’impianto polisportivo del Villaggio Peruzzo.