Agrigento, dopo il concerto sindaco e deputato sul palco ma la folla li contesta: «Acqua! Acqua!»

il caso

Calogero Pisano e Francesco Micciché fischiati

A Piazza Stazione ad Agrigento si è appena concluso il concerto di Nino Frassica. Sul palco salgono il sindaco Franco Micciché e il deputato ex di Fratelli d’Italia Calogero Pisano tra i “protagonisti” della nomina di Agrigento quale capitale italiana della cultura. E Pisano alla folla cerca proprio di raccontare il suo impegno per Agrigento Capitale della Cultura. A quel punto però – precisamente quando nomina il ministro Sangiuliano – dalla folla comincia un brusio di disapprovazione che diventa subito contestazione. «Acqua! Acqua!» grida il pubblico. Lui si ferma (mentre il sindaco guarda la scena imbarazzato) e cerca di replicare: «In 150 anni Agrigento non era mai stata scelta come capitale della cultura!» (anche se in realtà l’iniziativa di nominare una città a capitale della cultura risale al 2014). Poi la frase che al pubblico non è piaciuto: «Purtroppo la critica fa parte della democrazia»

