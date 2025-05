Agrigento, due giornate di studi e confronto sulla gastroenterologia pediatrica

Sanità

Il congresso, in programma domani e sabato all’hotel della Valle, è giunto alla X edizione

Due giornate di studi e confronto sulla gastroenterologia pediatrica. Il congresso, in programma domani e sabato all’hotel della Valle, giunto alla X edizione, si propone con una chiave di lettura originale ispirata al territorio. “Dopo il dialetto siciliano, l’adozione di monumenti agrigentini, le opere letterarie di autori agrigentini, la mitologia greca e altro – spiegano i responsabili scientifici del congresso, Gaetano Alletto e Giuseppe Iacono – proveremo a superarci lasciando il suolo siciliano e volando nel Regno Unito, esattamente al British Museum di Londra, proponendo ai relatori del congresso di abbinare al tema della propria relazione, un argomento relativo a oggetti provenienti dalle collezioni del British Museum che raccontano la storia del mondo”.