Agrigento e i problemi di Capitale della Cultura, il sindaco: «Polemiche strumentali»

Franco Miccichè è intervenuto dopo il caso delle infiltrazioni di pioggia dentro il Teatro Pirandello

«Ho sentito il presidente Schifani e l’ho rassicurato. Il teatro sabato prossimo sarà pronto a ospitare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella».

A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, dopo il caso delle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi sabato scorso in occasione dello spettacolo del pianista Enrico Pieranunzi e della Toscanini Jazz Orchestra al Teatro Pirandello, lo stesso che ospiterà il capo dello Stato per la cerimonia di apertura di Agrigento Capitale della cultura 2025, in programma il 18 gennaio.

«Si tratta di un problema già noto, da giorni è stato avviato un intervento di impermeabilizzazione della copertura e i lavori sono ormai in dirittura di arrivo» assicura il primo cittadino. Al lavoro sul tetto dello stabile c’è una squadra di edilizia acrobatica. «Anche oggi erano lì con le funi perché è impossibile accedere in altro modo, tra domani e dopodomani l’intervento sarà terminato», aggiunge il sindaco, spiegando che «si è programmato un restyling dell’intero teatro, compreso il tetto, proprio in previsione della cerimonia di inaugurazione con Mattarella. Abbiamo dovuto aspettare i tempi della burocrazia, ma tutto sarà pronto entro sabato. C’è stato un clamore immotivato». Come per gli strafalcioni sui cartelli dell’Anas, in cui si leggeva “Valle di Templi” e “contrata Caos”. «Su quei cartelli l’Amministrazione comunale non aveva alcuna responsabilità – sottolinea -. Mi chiedo, però, perché divulgare la notizia sui social invece di avvisare chi di competenza. Il cittadino che per primo si è accorto dell’errore avrebbe potuto chiamare me o il mio assessore. Saremmo intervenuti subito chiedendo la correzione ed evitando un danno di immagine alla città».«Le polemiche, spesso strumentali di queste settimane, fanno male ad Agrigento», sottolinea il sindaco, ribadendo che «non c’è alcun ritardo». «Domani presenteremo a Roma il programma – dice -. “Agrigento Capitale italiana della cultura” è una grande vetrina e non potrà che portare benefici economici ma anche strutturali alla città. Da un anno sto lavorando per ottenere finanziamenti, perché il milione stanziato dal ministero della Cultura serve solo per i progetti del dossier. Qui, però, ci sono criticità accumulate negli anni con una città che ha bisogno di servizi e infrastrutture».