Agrigento, encomi a carabinieri distintisi in operazioni di polizia giudiziaria svolte in altri Reparti

riconoscimenti

I riconoscimento sono stati consegnati dal comandante provinciale dell'Arma, Nicola De Tullio

Questa mattina, nella sala conferenze del Comando provinciale carabinieri di Agrigento, il comandante provinciale, colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato tre encomi semplici ad altrettanti militari attualmente in servizio in questa provincia, distintisi per brillanti operazioni di polizia giudiziaria condotte durante il loro servizio presso altri comandi territoriali. In particolare, il capitano Marco Massimino, attuale comandante della Compagnia carabinieri di Licata, il maresciallo ordinario Alfredo Lucanto, addetto al Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Agrigento, e il maresciallo ordinario Roberto Seminerio, addetto alla Stazione carabinieri di Agrigento, sono stati destinatari di encomi semplici concessi rispettivamente dalla Legione Carabinieri Campania e dalla Legione Carabinieri Calabria, per importanti attività investigative svolte nei territori di competenza.