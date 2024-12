Agrigento, “Fabbriche di Libri”: domani incontro con Carmelo Sardo

cultura & società

Alle 18:00, a Le Fabbriche, appuntamento con il libro "Le notti senza memoria" del giornalista e scrittore agrigentino

Domani, alle 18:00, a Le Fabbriche (via San Francesco 1, Agrigento) un nuovo appuntamento della prima edizione della rassegna “Fabbriche di Libri”, con la direzione artistica di Beniamino Biondi e di Alice Titone, che fino a maggio 2025 proporrà un ricco calendario di eventi culturali coinvolgendo autori di spicco e grandi marchi editoriali secondo la formula di una coinvolgente conversazione con gli autori. “Fabbriche di Libri” punta a rafforzare il legame tra comunità e cultura, rendendo la lettura un’esperienza condivisa e interattiva. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano i libri e vogliono vivere un inverno all’insegna della creatività e della riflessione, con il proposito di edizioni successive che sempre di più individueranno la qualità di un preciso percorso culturale.