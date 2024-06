Agrigento Futsal, anche quest’anno squadra affidata ad Armando Burgio

calcio a 5

La società è già al lavoro per allestire e potenziare una rosa competitiva e incrementare il risultato della stagione precedente

Sarà Armando Burgio a guidare per la seconda stagione consecutiva la squadra biancazzurra Agrigento Futsal. “Siamo pronti – affermano dalla Società – per ripartire al meglio dopo una stagione difficile. Mister Burgio, da quando è arrivato all’Agrigento Futsal, ha soddisfatto appieno le aspettative della società, guidando la squadra verso un’incredibile crescita. La sua riconferma è arrivata prima ancora che terminasse il campionato, per le competenze e le abilità tattiche di alto livello dimostrate. Siamo già al lavoro per allestire e potenziare una rosa competitiva e incrementare il risultato della stagione precedente”.

“Ho avuto il piacere – dichiara Andrea Franco, socio e capitano della squadra – di lavorare insieme al Mister 5 anni fa ma devo dire che, nel corso della stagione, mi ha impressionato tantissimo dimostrando come abbia arricchito e migliorato la sua persona in primis e il suo essere un validissimo allenatore: ha dato regole ben precise rispettate da tutti i giocatori; l’ho visto prendersi cura di ognuno di noi, cercando di dare i giusti consigli e stimoli per una maggiore crescita e, dopo ogni sconfitta, incoraggiarci e soffrire insieme a noi. Ho sempre creduto nei valori, nel rispetto e nell’educazione prima di qualunque credo calcistico e non poteva che essere ancora Armando Burgio il mister del progetto Agrigento Futsal”.