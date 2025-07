Agrigento Futsal: Andrea Franco confermato capitano

calcio a 5

Numero 13, fondatore del Club e colonna difensiva, sarà il punto di riferimento anche nella prossima stagione

Agrigento Futsal riparte dal suo capitano: Andrea Franco confermato alla guida del gruppo. Numero 13, fondatore del Club e colonna difensiva, Andrea Franco sarà il punto di riferimento anche nella prossima stagione, la prima nella storia della società in Serie C1. La conferma arriva al termine di un campionato che ha messo in luce tutto il carattere e la leadership del capitano. Dopo un inizio complicato, Franco ha saputo rialzare la testa e guidare la squadra con prestazioni sempre più solide e decisive. Nella seconda parte del campionato, il suo rendimento è cresciuto costantemente, fino a diventare un elemento imprescindibile nello scacchiere biancazzurro.

A parlare per lui sono i fatti: gol, interventi decisivi e presenza silenziosa e determinante, capace di trasmettere sicurezza a tutto il gruppo. Con il suo rinnovo, la società manda un messaggio chiaro: punta su basi solide per affrontare al meglio la nuova avventura in C1 con l’ambizione di crescere ancora, senza perdere di vista l’identità costruita nel tempo. La prossima stagione si preannuncia impegnativa e, con Andrea Franco alla guida, l’Agrigento Futsal sa di contare su un leader pronto a trascinare ancora una volta i suoi compagni verso nuovi traguardi.

“Andrea non è solo il nostro capitano – afferma il Ds Salvatore Palumbo – è un punto fermo della società. Rappresenta i nostri valori dentro e fuori dal campo. È un esempio per i più giovani e un riferimento costante per tutti. Ritengo chela sua figura sia fondamentale per dare equilibrio e identità al gruppo”.