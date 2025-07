Agrigento Futsal, Mirko Franco confermato vice capitano

Calcio a 5

"Il mio obiettivo è uno solo: migliorarmi e aiutare il gruppo a crescere, dentro e fuori dal campo"

Agrigento Futsal, Mirko Franco resta vice capitano. La sua riconferma non è solo una scelta tecnica quanto un atto di fiducia della società, dello staff, dei compagni e dei tifosi. È la conferma che certi valori non si insegnano, si incarnano. E Mirko, in ogni partita e in ogni allenamento ha dimostrato di essere molto più di un giocatore. Nella scorsa stagione ha trascinato la squadra quando tutto sembrava in salita ed è stato presente anche quando una squalifica lo ha tenuto lontano dal campo, non ha mai smesso di esserci.

Le parole del Ds Salvatore Palumbo: “Appena sono entrato in società – dichiara il Ds Salvatore Palumbo – Mirko è stato tra i primi con cui ho parlato. Il suo valore, umano e sportivo, lo conosciamo bene: è uno di quei profili che ogni squadra vorrebbe avere, uno di quelli che fa la differenza. Sa cosa significa lottare per questa maglia e ha dimostrato di saper essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo.”