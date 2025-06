Agrigento Futsal, Salvatore Palumbo nuovo vice presidente e general manager

calcio a 5

È Salvatore Palumbo il nuovo socio, vicepresidente e general manager dell’Agrigento Futsal. “Una scelta – spiega la Società – nata dalla serietà e competenza di Salvatore Palumbo e, soprattutto, dalla passione che ha sempre dimostrato verso il mondo del Futsal e il nostro progetto”. Palumbo, d’altronde, è un ex calciatore con una solida esperienza nel calcio a 11, maturata fin da giovanissimo e culminata con la maglia dell’Akragas in Eccellenza. Non a caso, il nuovo general manager porta con sé una profonda conoscenza del mondo calcistico, delle dinamiche societarie e della gestione dello spogliatoio. A Salvatore Palumbo il compito di curare i rapporti tra società, staff tecnico e giocatori e di occuparsi della gestione del mercato mantenendo i contatti con procuratori e figure del settore.

“Sono davvero contento di aver sposato questo progetto – afferma Palumbo – Già lo scorso anno c’erano state delle interlocuzioni con il vicecapitano della squadra, Mirko Franco, e, al termine della stagione, ho risposto con entusiasmo alla chiamata di Andrea Franco, capitano e socio. Questo è senz’altro un progetto serio e ambizioso che in soli quattro anni ha ottenuto due promozioni sul campo: un risultato che parla chiaro sulla direzione intrapresa. Siamo già al lavoro per costruire una rosa competitiva da consegnare al mister entro la prossima settimana anche perché, tra un mese, inizierà la preparazione atletica e a fine agosto scenderemo in campo per la prima partita di Coppa. Sarà una stagione intensa, ma sono certo che insieme ci divertiremo e avremo grandi soddisfazioni”.