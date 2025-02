Agrigento, Giovanni Allevi incanta il pubblico del teatro Pirandello con un concerto indimenticabile

cultura & società

L'evento ha registrato il tutto esaurito e ha emozionato dall'inizio alla fine

Eccola la magia del Teatro Pirandello, che ha ospitato il concerto di Giovanni Allevi, un evento che ha registrato il tutto esaurito e che ha emozionato il pubblico dall’inizio alla fine. Il geniale pianista e compositore, reduce da pesanti terapie per la malattia che lo ha colpito, ha offerto non solo una performance musicale, ma una straordinaria testimonianza di vita, coraggio, umiltà e talento. Con il suo tour “Piano Solo”, Allevi ha dimostrato come la musica possa essere una forma di espressione potente, ma anche un atto di resilienza straordinario.

Il concerto ha avuto inizio con “Aria”, un brano che ha subito toccato il cuore del pubblico, seguito da “No more tears”, un pezzo che ha espresso con forza il suo stato d’animo attuale, un messaggio di speranza e di rinascita. La serata è proseguita con l’emozionante “Kiss me again”, “Tomorrow” e “Come sei veramente”, brani che hanno continuato a coinvolgere il pubblico. A seguire, “Our future” ha regalato una riflessione sul futuro, mentre “Ti scrivo” ha trasmesso una sensazione di intimità e connessione.

Il concerto ha visto anche momenti di grande intensità con “L’idea” e “Luna”, brani che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale profondo. “My angel” ha regalato un’atmosfera delicata, mentre “Panic” ha aggiunto una carica di energia. La performance è continuata con “Helena” e “Prendimi”, per concludersi con l’intensa “Back to life / to death”, un finale che ha lasciato un segno indelebile.

A 55 anni, con i suoi riccioli ormai ingrigiti, Allevi mantiene l’immagine di ragazzo timido e geniale che lo ha reso un fenomeno pop. Laureato in filosofia, il maestro ha anche condiviso con il pubblico alcune delle sue riflessioni sullo Stoicismo e il suo significato nel mondo contemporaneo, aggiungendo una dimensione ancora più profonda alla sua performance.