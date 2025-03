Agrigento, gli alunni della primaria Nuova Manhattan festeggiano il Carnevale

scuola

Giochi di animazione, spara-carta, bolle di sapone, zucchero filato hanno riempito di suoni e di danze le vie del Villaggio Peruzzo in un tripudio di allegria e di divertimento

Anche gli alunni della scuola primaria Nuova Manhattan, plesso dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, festeggiano il Carnevale con l’iniziativa dal titolo “Carnevale del Villaggio” al Villaggio Peruzzo. La manifestazione, giunta alla sua 4^ edizione, si connota ormai come una giovane tradizione del Villaggio Peruzzo che, per l’occasione, è animato da musica, canti, balli e dai coloratissimi costumi degli alunni di tutto il plesso. Giochi di animazione, spara-carta, bolle di sapone, zucchero filato hanno riempito di suoni e di danze le vie del quartiere in un tripudio di allegria e di divertimento.