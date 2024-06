Agrigento, “H-Open Week – Prevenzione al femminile”, servizi diagnostici e informativi offerti gratuitamente dall’Asp

sanità

Iniziativa resa possibili grazie al conferimento di tre “bollini rosa” da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna all’ospedale di Agrigento

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento offrirà alcuni servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti alla popolazione femminile in occasione dell’H-Open Week sulla salute della donna. Mercoledì 19 giugno, presso il Centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento, dalle 9.30 alle 13.30, avrà luogo l’evento “Vicino alle Donne: cosa sapere e cosa fare. Uno spazio dedicato in Rosa”. Si tratta di un’iniziativa rivolta alla popolazione femminile per una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita. Realizzata in collaborazione con l’U.O.C. Consultori Familiari e l’U.O. Centro Gestionale Screening, ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie femminili. Ancora il 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso i consultori familiari della provincia, sarà possibile effettuare visite, consulenze, colloqui, test di screening – PAP TEST – HPV DNA TEST.