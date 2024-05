Agrigento, hanno salvato bimbi e anziani da incendi: promossi 5 poliziotti

riconoscimenti

A deciderlo è stato il Consiglio per le ricompense del ministero dell’Interno

Cinque poliziotti agrigentini sono stati promossi per meriti straordinari e speciali, ossia per essersi distinti in particolari e pericolose attività: hanno salvato bambini e anziani da incendi scoppiati in diverse abitazioni e circostanze. A deciderlo è stato il Consiglio per le ricompense del ministero dell’Interno. Le proposte premiali erano state avanzate dal questore di Agrigento e sono state suggellate dalla commissione centrale presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza il prefetto Vittorio Rizzi. Promozioni per il sovrintendente Santino Cosenza della polizia Ferroviaria di Agrigento e per il vice sovrintendente Raffaele Castaldo e gli assistenti Gaspare Sirrao, Calogero Gallo e Damiano Vella in servizio alla sezione Volanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA