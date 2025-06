Agrigento, il Circolo della Stampa presenta il nuovo libro di Lorenzo Rosso

Cultura & Società

L'appuntamento con “La mia Vigata: con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano”, edito da Vgs libri, è per giovedì 26 giugno, alle 18:30, al Giardino del Museo diocesano di via Duomo

Secondo appuntamento del “Circolo della Stampa” della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, con la collaborazione del Museo Diocesano di Agrigento e del settimanale diocesano L’Amico del Popolo. Giovedì 26 giugno, alle 18:30, all’interno del Giardino del Museo diocesano, in via Duomo n. 96, cornice unica e suggestiva, incastonata tra le mura medioevali della città, sarà presentato il nuovo libro di Lorenzo Rosso “La mia Vigata: con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano” edito da Vgs libri. Il libro esce in occasione dei cento anni dalla nascita (Porto Empedocle 1925 – 2025) dello scrittore empedoclino papà del commissario Montalbano. Tra luoghi reali e immaginari, il giornalista e scrittore Rosso compie un viaggio alla scoperta della Vigàta letteraria di Camilleri. Tra ricordi e parole del “maestro” sul suo paese natio, affiora nel libro l’anima vera di Porto Empedocle che Camilleri ha trasformato in una delle costruzioni narrative più originali della letteratura italiana contemporanea.Il “Circolo della Stampa” è il progetto culturale voluto dall’Associazione siciliana della stampa per creare dibattito e confronto tra giornalisti e società nell’ottica di un reciproco arricchimento. Ogni appuntamento vede i componenti della sezione agrigentina del sindacato unitario dei giornalisti dialogare con scrittori, poeti, attori, in un confronto costruttivo per approfondire tematiche sociali e del territorio.

